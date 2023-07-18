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الحرس الديواني بمنزل بورقيبة يضبط 104 ألف دينار و 7 كلغ من المرجان المهرب إثر ترصد سيارة

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 18:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمنزل بورقيبة ، لدى أحد الأشخاص بعد تفتتيش سيارته، مبلغ 104 ألف دينار من العملة التونسية لا يمتلك صاحبها أية وثيقة قانونية و7 كلغ من المرجان المهرب مخفية بمحيط محرك السيارة.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها أن الدوريّة ، ضبطت السيارة،على إثر عمل استعلامي، تفيد بتحوز الأشخاص كمية هامة من المرجان المهرب ومبلغ من الدينارات التونسية لا يتحوز في شأنها على أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

...

وبينت أن الوحدة قامت برصد سيارة رباعية الدفع قادمة من جهة تونس وبإخضاعها للتفتيش تم العثور على كميات العملة والمرجان وقد تم حجز المبلغ المالي والبضاعة فعليا وجلب الشخص المعني، بحالة تقديم، إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة وإعداد طلبات الإدارة في الغرض.



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