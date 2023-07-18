زغوان: أهالي سيدي بنور والنصايبية بالناظور ينفّذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب

نفّذ أهالي منطقتي سيدي بنور والنصايبية بالناظور من ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، معبّرين عن استيائهم الشديد من تكرّر انقطاعات المياه منذ الصائفة الماضية بسبب هبوط منسوب البئر العميقة التي يتزودون منها حاليا عبر حنفيات عمومية.

وشدد المحتجّون، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة الإسراع بإنجاز البئر الجديدة التي تمت برمجتها بالمنطقة، سيما وأنهم يعيشون معاناة يومية من أجل الحصول على الماء في ظلّ الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فوزي بن علي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إبرام صفقة تنفيذ المشروع مع المقاولة المكلّفة، وستنطلق الأشغال فور إتمام إجراءات التسجيل وذلك قبل موفى الشهر الحالي.

وذكر أن كلفة هذا المشروع حدّدت بحوالي مليون دينار ستخصص لحفر البئر وتجهيزها وتجديد الشبكة، لافتا إلى أنه سيتم الاستغناء عن الحنفيات العمومية نتيجة الاستهلاك المفرط للماء وتعويضها بعدادات فردية.