الفنانة نبيهة كراولي على ركح مهرجان دقّة الدولي مساء 3 أوت

تستعدّ الفنانة التونسية نبيهة كراولي للقيام بجولة غنائية في عدد من المهرجانات الصيفية التونسية أبرزها مهرجان دقة الدولي حيث ستحيي سهرة يوم 3 أوت من هذه التظاهرة.

وأعدت هذه الفنانة التي عُرفت بصوتها الرخيم العذب، باقة من أغانيها المستوحاة من عمق الأصالة القفصية وروحها، لتؤدي عديد الأغاني المستلهمة من الموروث الموسيقي الزاخر كأغنية "هز عيونك" و"في البريمة" و"يالالالي"، إلى جانب كل من أغنية "ليام والمكتوب" و"شفتك مرة متعدية"، وفضلا عن إتقانها أداء الأغنية الجزائرية أبرزها "الممرضة" للفنان رابح درياسة.



وأعدت نبيهة كراولي لجمهور مهرجان دقة الدولي برنامجا خاصا،إيمانا منها بأن "إعداد البرنامج الغنائي ينبغي أن يخضع لنوعية الجمهور ولخصوصية الفضاء والجهة".



...





وأفادت في تصريح لوكالة تونس تونس افريقيا للأنباء أنها، نزولا عند رغبة جمهور دقة واقتراحات إدارة المهرجان، ستؤدي باقة من أروع أغانيها الخاصة لا سيما منها التي لاقت نجاحا كبيرا خلال تجربتها مع الفنان الموسيقي أنور براهم.



وستغني نبيهة كراولي، "ليّام والمكتوب" و"هز عيونك" و"قالولي جاي" إلى جانب أغنيتها الجديدة "هاي طلّت الباهية" التي أطلقتها منذ نحو شهرين وهي أغنية ذات أبعاد تاريخية وإنسانية وفق تعبيرها، تبرز فيها خصوصية المرأة التونسية البربرية المبدعة والمرأة الافريقية. كما ستؤدي أغنية "نخلة وادي الباي" لمجموعة البحث الموسيقي، كلمات الشاعر آدم فتحي وألحان نبراس شمّام وغناء آمال الحمروني.



وتطرّقت نبيهة كراولي في تصريحا لـ"وات"، إلى موضوع حقوق الملكية الفكرية والأدبية، قائلة إن عديد الفنانين يؤدون أغانيّ الخاصة دون احترام حقوق الملكية الفكرية، مطالبة الفنانين باحترام حقوق الملكية.

