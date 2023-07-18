منسوب العنف الزوجي ينخفض بنسبة 11 بالمائة في جوان المنقضي، حسب الاشعارات الواردة على الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء، أن أحدث الاحصائيّات والمؤشرات المتعلّقة برصد حالات العنف ضدّ المرأة والطفل أظهرت انخفاض منسوب العنف الزوجي بنسبة 11 بالمائة خلال جوان 2023 لتبلغ 70 بالمائة مقابل 81 بالمائة في ماي الماضي.



وتلقى الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، خلال الفترة الممتدّة بين 25 ماي 2023 إلى 25 جوان الماضي اجمالا 986 مكالمة، منها 236 مكالمة تتعلّق بإشعارات حول العنف ضد المرأة و587 مكالمة في الإرشاد القانوني و125 مكالمة إداريّة و38 مكالمة تهمّ توضيح مهام الخطّ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة حول التحيينات الشهريّة الدوريّة للاحصائيّات والمؤشرات المتعلّقة برصد حالات العنف ضدّ المرأة والطفل.





وتتوزّع إشعارات العنف ضدّ المرأة البالغ إلى 194 إشعارا بعنف لفظي و154 إشعارا عن عنف نفسي ومعنوي و161 مكالمة عن عنف جسديّ ومادّي و63 إشعارا عن عنف اقتصاديّ و10 مكالمات بخصوص عنف جنسيّ.ووردت إشعارات العنف ضد المرأة من كل الولايات تقريبا وبلغ عددها 100 مكالمة من تونس الكبرى حيث سُجل أكبر عدد بولاية بن عروس (38) ثم ولاية تونس (30) وولاية أريانة (22) وولاية منوبة (10) وهي متقاربة في ولايات أخرى على غرار نابل (18) وبنزرت (14) وسوسة (14) وصفاقس (12) والقيروان (11).وتتوزّع المتّصلات بالخط الأخضر 1899 حسب الفئة العمريّة إلى 35 بالمائة من النساء ينتمين الى الفئة العمرية بين 30 سنة و39سنة و20 بالمائة ينتمين الى الفئة العمرية (40-49 سنة)، وحسب المستوى التعليمي فإنّ 24 بالمائة من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر لهنّ مستوى تعليمي جامعي و21 بالمائة لهنّ مستوى تعليمي ثانوي و18 بالمائة إعدادي وأقلّ من 6 بالمائة من الأميات، إلى جانب تسجيل خلال الفترة ذاتها نسبة 67 بالمائة من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر متزوجات (158 حالة).وتمكّن الخط الأخضر من توجيه 85 بالمائة من النساء ضحايا العنف إلى مؤسسات أمنيّة (202 حالة) و47 بالمائة إلى مؤسسات قضائية (47 حالة) و28 بالمائة إلى مؤسسات صحيّة (66 حالة) و25 بالمائة إلى المندوبيات الجهويّة للمتابعة (60 حالة) و24 بالمائة من النساء ضحايا العنف تم توجيه أطفالهنّ إلى مكتب مندوب حماية الطفولة (56 حالة).ولفتت الوزارة الى أن العدد الجملي للمكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 تضاعف خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 وارتفعت بأكثر من مرتين ويعود ذلك إلى تأمين عمل الخط الأخضر بداية من 25 نوفمبر 2022 على مدى ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع وتعزيز فريق المكلفات بالإنصات إلى جانب الترويج الإعلامي للخط الأخضر والخطة الاتصالية المتنوعة التي تنتهجها الوزارة لمزيد التعريف بخدماته.