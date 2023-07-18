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بن عروس : ضبط البرمجة النهائية لعروض مهرجان بن عروس الصيفي

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 44 ث
      
ضبطت هيئة مهرجان بن عروس الصيفي البرمجة النهائية للمهرجان بعد استكمال برمجة العروض وتواريخها لتنطلق الدورة 35 يوم 29 جويلية وتتواصل الى غاية 7 اوت القادم.


واختارت هيئة المهرجان ان يكون الافتتاح بعرض كرنفالي فرجوي لتنشيط شوارع المدينة قبل ان يلتقي جمهور المهرجان مع كل من فتحي المسلماني وجمال المداني وكوثر بلحاج واكرام عزوز وغيرهم في العرض الفني الموسيقي الكوميدي " ديما نضحك ديما زاهي " لمحمد منير العرقي.
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وتحل الفنانة منى نور الدين ضيفة على مهرجان بن عروس في عرض "الوحلة" الذي ستخصص مداخيله للفنان صبري الجندوبي الذي يعاني من مشاكل صجية وذلك في لفتة كريمة من هيئة المهرجان.

وتتواصل عروض المهرجان بسلسلة من العروض على غرار عرض العرائس " مهرجون" وعرض " درابو" لجعفر القاسمي وعرض العزوزية وعرض الفنان زياد غرسة و مسرحيتي " لاحق نشّاد" لأنور حرزالي و"تفريكة" للأسعد بن عثمان والمنجي بن سعيد والف ليلة وليلة لرشدي بلقاسمي وعرض معني الراب جنجون.


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