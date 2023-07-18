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النجم الساحلي غير متاكد الى حد الان من المشاركة في رابطة ابطال افريقيا بسبب الخطايا (الهيئة التسييرية للفريق)

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 15:23 قراءة: 1 د, 15 ث
      
اعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي في بلاغ اليوم الثلاثاء ان النادي لا يزال غير متأكد إلى حد الان من التأهيل للمشاركة في رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم للموسم المقبل بسبب الخطايا التي تكبّل الجمعية والناجمة عن شكايات ماضية للاعبين محليين تقدّر ب 6.2 مليون دينار لم تتمكن الهيئة من تسويتها لحد الآن.
واضافت انها قامت خلال الستة اشهر الاولى من تولي مهامها بتصفية شكايات عند الفيفا بقيمة 8.1 مليون دينار وهو ما مكن الفريق من رفع عقوبة المنع من الانتداب في 27 جانفي الفارط علاوة عن ديون المزودين والعقل اليومية.
واعتبرت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي أنه "لابد ان يتحمّل كل واحد مسؤوليته التاريخية ازاء النادي وجماهيره وان يتقاسم الجميع كل هذه الأعباء وخاصة من قام بإبرام هذه العقود دون تسوية القضايا المترتبة عنها" مشيرة الى وجود شكايات اخرى لا تزال عالقة سواء دوليا او محليا ستصدر أحكام جديدة بشأنها خلال الموسم المقبل.
كما اكدت ان الفريق ليس بإمكانه الى حد الساعة خوض مبارياته في المسابقة الافريقية المقبلة فوق أرضية ميدانه وأمام جماهيره وذلك بسبب الإخلالات والنقائص العديدة التي تشوب الملعب الاولمبي بسوسة رغم التنبيه بها منذ اليوم الأول من قبل الهيئة و الجماهير داعية هيئة الدعم والمساندة لاجتماع عاجل لدراسة الوضع الحالي للنادي من أجل اتخاذ القرارات المناسبة للفترة المقبلة.
...

هذا واعلنت الهيئة التسييرية انها ستدعو لعقد كل الجلسات العامة اللازمة في الإبان مع مواصلة تأمين السير العادي للجمعية وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
يذكر ان الهيئة التسييرية للنجم الساحلي تولت مهام ادارة أعمال النادي خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية 2022 إلى 30 جوان 2023.


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