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دعم التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بالمدير العام لمنظمة العمل العربية

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تباحث وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري سبل دفع التعاون الثنائي بين الوزارة والمنظمة ومواصلة دعم المشاريع المشتركة.
ومثل هذا اللقاء، وفق بلاغ للوزارة، مناسبة لاستعراض مشاريع التعاون المشترك بين تونس ومنظمة العمل العربية التي تسعى للنهوض بمجالات الشغل والعمل اللائق والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالبلدان العربية.
وثمن وزير الشؤون الاجتماعية الدعم المتواصل لمنظمة العمل العربية لتونس والتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة في مجالات الشغل والعمل اللائق ودعم أنشطة المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس.
وقد وجه وزير الشؤون الاجتماعية الدعوة الى المدير العام لمنظمة العمل العربية لزيارة المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت والاطلاع على أهم الخدمات التي يسديها لمنظوريه.
...

من جهته، شدد المدير العام لمنظمة العمل العربية استعداده لمواصلة مدّ جسور التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة ومواصلة دعم المشاريع المشتركة خلال الفترة القادمة.


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