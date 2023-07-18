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تراجع كميات وقيمة صادرات تونس من التمور حتى موفى جوان 2023

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تراجعت صادرات تونس من التمور، منذ بداية الموسم وحتى نهاية جوان 2023، لتبلغ 1ر661 مليون دينار، اي بتقلص نسبته 3ر2 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي 2021 - 2022، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحي، جويلية 2023

وتقلص حجم صادرات تونس، أيضا، من التمور ليصل الى 110 الاف طن، منذ بداية الموسم الحالي، متقهقرا بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.

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وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أنّ معدل سعر الكيلوغرام المسجل، خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم، زاد بنسبة 2 بالمائة ليصل الى 96ر5 دينار/كلغ مقابل سعر بقيمة 84ر5 دينار/كلغ مسجلة في الموسم المنقضي.

ويمثل صنف دقلة النور 6ر87 بالمائة من الكميات المصدرة، اي ما يعادل 2ر97 الف طن بقيمة 6ر727 مليون دينار




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