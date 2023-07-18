Babnet

ارتفاع قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون الى 1ر2483 مليون دينار حتى موفى جوان 2023

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 12:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ارتفعت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون، منذ بداية الموسم وحتى موفى جوان 2023، الى 1ر2483 مليون دينار، اي بتطور في حدود 8ر43 بالمائة مقرانة بالفترة ذاتها من موسم 2021 - 2022
وصدّرت تونس، منذ بداية الموسم في نوفمبر 2022 وحتى نهاية جوان المنقضي، 158 الف طن، اي بانخفاض قدره 7ر3 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، حسب معطيات للمرصد الوطني للفلاحة

وسجل معدل السعر الكيلوغرام الواحد، خلال الاشهر الثمانية الاولى من الموسم الحالي، زيادة بنسبة 4ر49 بالمائة الى ما يعادل 72ر15 دينار/كلغ مقابل 52ر10 دينار/كلغ خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270060


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 جويلية 2023 | 30 محرم2 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:15
12:33
05:14
03:27
الرطــوبة:
% 22
Babnet
Babnet40°
39° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
42°-30
40°-30
42°-29
40°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*