ارتفاع قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون الى 1ر2483 مليون دينار حتى موفى جوان 2023

ارتفعت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون، منذ بداية الموسم وحتى موفى جوان 2023، الى 1ر2483 مليون دينار، اي بتطور في حدود 8ر43 بالمائة مقرانة بالفترة ذاتها من موسم 2021 - 2022

وصدّرت تونس، منذ بداية الموسم في نوفمبر 2022 وحتى نهاية جوان المنقضي، 158 الف طن، اي بانخفاض قدره 7ر3 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، حسب معطيات للمرصد الوطني للفلاحة



وسجل معدل السعر الكيلوغرام الواحد، خلال الاشهر الثمانية الاولى من الموسم الحالي، زيادة بنسبة 4ر49 بالمائة الى ما يعادل 72ر15 دينار/كلغ مقابل 52ر10 دينار/كلغ خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي.