قوافل قفصة يعزز صفوفه بالغيني الكالي بنغورا والايفواري نوويل اغبيري

افاد نادي قوافل قفصة انه انتدب الدولي الغيني " آلكالي بنغورا " بعقد لمدة عامين .

كما تم انتداب المدافع الايفواري المحوري " نوويل أغبيري " لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من الامل الرياضي بحمام سوسة.

وسبق لفريق قوافل قفصة انتداب الحارس علي العياري بعقد لمدة موسمين .

ويذكر ان فريق قوافل قفصة عاد موفى الموسم الماضي الى بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.



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ويدرب فريق القوافل المدرب شاكر مفتاح الذي اشرف منذ اسبوع على انطلاق التمارين استعدادا للموسم الجديد.