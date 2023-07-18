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قوافل قفصة يعزز صفوفه بالغيني الكالي بنغورا والايفواري نوويل اغبيري

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 13:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
افاد نادي قوافل قفصة انه انتدب الدولي الغيني " آلكالي بنغورا " بعقد لمدة عامين .
كما تم انتداب المدافع الايفواري المحوري " نوويل أغبيري " لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادما من الامل الرياضي بحمام سوسة.
وسبق لفريق قوافل قفصة انتداب الحارس علي العياري بعقد لمدة موسمين .
ويذكر ان فريق قوافل قفصة عاد موفى الموسم الماضي الى بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.
...

ويدرب فريق القوافل المدرب شاكر مفتاح الذي اشرف منذ اسبوع على انطلاق التمارين استعدادا للموسم الجديد.


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