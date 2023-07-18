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مفتي الجمهوريّة: نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد هو ستة 16.124،892 د

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 10:54 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد مفتي الجمهورية التونسية بأنّ نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1445 هو ستة عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا و 892 مليما (16.124،892) .

وأوضح في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، أنّه يتوجب إخراج 2,5 بالمائة على كل مال مدّخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول ( العام القمري ) ويُدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة .

...

أمّا بخصوص زكاة الحبوب والثمار فهي تشمل الحبوب والتمر والزيتون أي كلّ ما يقتات ويدخر ومقدارها العشر إذا كان السقي بماء المطر ونصف العشر إذا سقي بآلات وفق ما ورد في نص البلاغ.


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