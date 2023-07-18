الاتحاد الافريقي لكرة القدم - وضع مالي على طريق التعافي مع توقعات ايجابية في ميزانيات الاعوام المقبلة

يراهن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) برئاسة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي على مزيد استثمار الموارد المالية للهيئة القارية ليجعل كرة القدم الإفريقية اكثر اكتفاء ذاتيا ولتصبح مسابقاته اكثر جاذبية بعد ان كانت اغلب مسابقاته ولسنوات عديدة دون جوائز مالية محفزة .



وستشارك تونس في نهائيات كاس امم افريقيا كوتديفوار 2024 كما تعودت الاندية التونسية على ان تكون من الاركان القارة لمسابقتي الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( ربطة الابطال و كاس الاتحاد ).





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ويتوقع حسب مصادر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن يتم تخصيص ميزانية مالية تقديرية تبلغ 110 مليون دولار، لمسابقات الأندية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (رابطة أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد)، كأس السوبر الإفريقي، رابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كأس أمم إفريقيا داخل القاعة، وبرنامج مدارس إفريقيا في السنة المالية 2023-2024، وستكون هذه المبالغ مخصصة للتنظيم وللجوائز المالية لهذه المسابقات.



وقد تم في العام المنقضي تسجيل زيادة بنسبة 25٪ في أموال الجوائز، في اطار سعي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأن تصبح كرة القدم الّإفريقية قادرة على المنافسة عالميا.

وبدات الحالة المالية للاتحاد تتعافى نسبيا حسب ما جاء في تقرير رئيس اللجنة المالية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية المنعقدة مؤخرا في العاصمة الايفوارية ابيدجان مقارنة بالسنوات الماضية وتمكن الاتحاد الافريقي من تسجيل تحسن في تدارك المبلغ الإجمالي لخسائر ال"كاف " ووقف النزيف وذلك مقارنة بالوضع المالي في العام السابق.



وستساعد الموارد المالية المتزايدة لتنظيم مسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، على زيادة شعبية المسابقات الافريقية واشعاعها عالميا ودعم مكانتها .



ويذكر ان مداخيل الحقوق الإعلامية والرعاية سجلت زيادة بـ 17٪ .

وتتوقع ال"كاف " ارتفاع الإيرادات في الأشهر المقبلة، لكن الهيئة القارية لا تزال حذرة بشأن نفقاتها، بينما تواصل انتعاشها الاقتصادي.

وسجل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، إيرادات مالية قدرها 125.2 مليون دولار أمريكي، اي بزيادة 17% سنويا، وقد تم الإعلان عن ذلك في الجمعية العامة العادية 45 للاتحاد الافريقي لكرة القدم في أبيدجان، كوت ديفوار.

وكانت الزيادة الكبيرة البالغة 21.6 مليون دولار في نمو الإيرادات مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة في كل من حقوق التلفزيون وحقوق الرعاية ، مما وضع المنظمة بقوة على طريق التعافي المالي.



وفي المقابل ارتفع إجمالي نفقات المنافسة على الجوائز المالية والبطولات لهذا العام بنسبة 26٪، حيث وصل إلى 78.9 مليون دولار

كما زادت نفقات التنمية من 19.3 مليون دولار إلى ما يقرب من 24 مليون دولار، بسبب زيادة المنح المقدمة إلى الاتحادات الأعضاء واتحادات المناطق لتنمية كرة القدم في القارة.



من المتوقع أن يستمر استثمار ال"كاف" في تطوير كرة القدم، مع التركيز على مسابقات النساء والشباب، وتنمية قدرات الحكام، والاستثمار في حكام الفيديو المساعدين على مستوى المنطقة، وتعزيز الحوكمة والضوابط حول تمويل الاتحادات والمناطق الأعضاء.



وبدت ملامح ميزانية 2022-2023 للاتحاد الافريقي لكرة القدم متفائلة حيث يتوقع مسؤولو ال"كاف " زيادة أخرى في الإيرادات في السنة المالية الجديدة ، نظرا لتزامن العام الجديد مع تنظيم المسابقة القارية الهامة القادمة والمتمثلة في نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار( جانفي / فيفري 2024 ) . ومن المتوقع أن توفر موارد هامة لخزائن ال"كاف".