Babnet

الدولار قرب أدنى مستوى في عام واليورو يبلغ ذروة 17 شهرا

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 06:28 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وكالات -
تحرك مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام، إذ يترقب المستثمرون محفزات جديدة لمعرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الهبوط في أعقاب تقرير التضخم الذي جاء أخف وطأة من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة طفيفة إلى 99.84 في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، بعدما هوى لأدنى مستوياته منذ أبريل 2022 الجمعة.

...

كما سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له خلال 2023 في الأسبوع الماضي، بعدما أظهرت بيانات مزيدا من التراجع في التضخم بالولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين مما يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وقالت كارول كونغ، محللة استراتيجيات تداول العملات لدى كومنولث بنك أوف أستراليا "أعتقد أن الدولار قد يظل تحت ضغوط بيعية... تركز الأسواق على نهاية دورة التشديد النقدي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية".

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 17 شهرا أمام العملة الأميركية عند 1.1256 دولار، في حين زاد الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.3094 دولار، غير بعيد عن أعلى مستويات الأسبوع الماضي البالغ 1.3144 دولار.

وارتفع الين الياباني إلى 138.66 مقابل الدولار ولا يزال مرتفعا أربعة بالمئة عن أدنى مستوياته في 7 أشهر المسجل الشهر الماضي.

وسجل الين ارتفاعا طفيفا في التعاملات الخارجية عند 7.1749 مقابل الدولار.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270038


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 18 جويلية 2023 | 30 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:23
19:39
16:15
12:33
05:14
03:27
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet40°
28° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-28
41°-30
40°-30
41°-29
45°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (17 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 juil)   795,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*