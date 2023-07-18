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جلسة عمل وزارية لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها

Publié le Mardi 18 Juillet 2023 - 06:22 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الاثنين، على جلسة عمل وزارية، خصّصت لمتابعة ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها وذلك بحضور ممثل البنك الدولي بتونس "ألكسندر اروبيو"، والخبير في السلامة الغذائية بالبنك الدولي "كريستيان برجي"، عبر تقنية التواصل عن بعد.

وتناول المجلس أبرز الإشكاليات التي تواجهها منظومة التزود بالحبوب على المستوى الوطني لا سيما نتيجة تواتر سنوات الجفاف، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

...

وأكد المجلس في هذا السياق، على ضرورة وضع كل الامكانيات المالية لتأمين الحاجيات الوطنية من الحبوب وضمان انسيابية التوزيع.

كما استعرض المجلس الصيغة الأولية للتطبيقة الوطنية التي تم احداثها من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمتابعة التزود بالحبوب ومشتقاتها عبر ضبط الكميات الموزعة ومراقبة مسالك التوزيع بما يضمن حسن استعمال هذه المادة الأساسية.


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