مدير صندوق النقد العربي يعبر في لقائه مع وزير الخارجية بأبو ظبي استعداده لإسناد مواقف تونس مع المؤسسات المالية الدولية

عبّر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي، خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بمقرّ الصندوق بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة)، عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع تونس، واستعداده لمزيد توثيقه عبر توفير تمويلات للمشاريع التنموية، وإسناد مواقف تونس مع المؤسسات المالية الدولية.



من جهته، أكد عمّار في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المتميزة مع صندوق النقد العربي، مثمنا وقوفه الى جانب تونس ودعمه للاقتصاد الوطني الذي يواجه العديد من التحدّيات المتأتيّة بالأساس من صعوبات الظرف الدولي، بما يستدعي مضاعفة الجهود لرفعها.





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كما أبرز في هذا السياق، مسار الإصلاح الذي أطلقه رئيس الجمهورية للنهوض بالوضع الاقتصادي في تونس، بالتعويل على إمكانيات البلاد الذاتية وطاقاتها، وبالتعاون مع مؤسسات وهيئات التمويل العربية، ومن ضمنها صندوق النقد العربي.



يشار الى أن وزير الخارجية، شرع بداية من أمس الأحد، وبتكليف من رئيس الجمهورية، في جولة خليجية إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تتواصل الى غاية يوم 20 جويلية الجاري، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة.