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سليانة: السيطرة على حريق إندلع بمنطقة الدخيلة من معتمدية برقو

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 18:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمكّن أعوان الحماية المدنية والغابات بولاية سليانة من السيطرة على حريق إندلع ظهر اليوم الإثنين بمنطقة الدخيلة من معتمدية برقو، وتطّلب تسخير 4 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات، إضافة إلى شاحنتين كبيرتين وسيارة رباعية الدفع تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية وجرار على ملك الخواص.

وأوضح رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والي سليانة، وليد العبّاسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحريق أتى على مساحة هكتارين ونصف تنقسم إلى هكتار واحد من الأشجار الغابية، وهكتار ونصف بأرض فلاحية خاصة (1 هكتار من أشجار الزياتين ونصف هكتار أرض بور).
وأشار والي سليانة إلى تضرّر بعض الأسلاك الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على منطقة الدخيلة، مؤكدا أنّه تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتسريع في عملية الصيانة.
...

وقال إن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات مازالوا على عين المكان لمواصلة عمليات التبريد، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة إنعقاد دائم في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ الذي تشهده الجهة.


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