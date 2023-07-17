الدورة الرابعة لمهرجان منارات السينمائي تهتم بالهجرة غير النظامية والتهديدات البيئية

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان السينما المتوسطية "منارات" عن تنظيم الدورة الرابعة من هذه التظاهرة السينمائية على شاطئ مدينة حمام الأنف في الضاحية الجنوبية للعاصمة من 22 إلى 29 جويلية الحالي.

وتزور عروض المهرجان شواطئ تونسية أخرى ستستهلها من مدينة حلق الوادي يوم 1 أوت ثم تجوب ولايات باجة (شاطئ الزوارع) وبنزرت وسوسة وصفاقس وقابس (شاطئ الزارات) وشاطئيْ جرجيس وجربة.



وعقد المنظمون ندوة صحفية اليوم الاثنين بمدينة الثقافة، كشف خلالها المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة نعمان حمروني عن برمجة هذه الدورة التي تستضيف أفلاما من تونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وتركيا وكندا.



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وعن دوافع اختيار شاطئ حمام الأنف لاحتضان عروض الأسبوع الأوّل من التظاهرة، قال نعمان حمروني إن هذه المدينة كان شاطئها أحد أحسن الشواطئ التونسية لكنه أصبح اليوم ملوّثا وتمنع السباحة فيه، مضيفا أن للمدينة بُعدا رمزيا يتمثّل في كونها كانت إحدى الواجهات السياحية ومدينة البايات كما عُرفت بديناميكيتها الثقافية.

وأكّد أن هذه الدورة ستهتمّ بقضيتيْن رئيسيّتيْن هما المخاطر البيئية والهجرة غير النظامية، وهما أيضا محور الأفلام التي تمّ انتقاؤها للعرض. وتماهيا مع محور هذه الدورة، تمّت برمجة ندوتيْن حول "السينما وقضايا البيئة" و"عندما يعبر المهاجرون شاشات السينما التونسية".

وتُقام لفائدة المخرجين وكتّاب سيناريو الأفلام الروائية الطويلة إقامة لكتابة السيناريو بعنوان "كتابات" وذلك من 21 إلى 26 جويلية الحالي.

وتُفتتح هذه الدورة بفيلم تحريكي للمخرج زهير محجوب مرفقا بعرض موسيقي سيؤثثه كلّ من الفنانين فاضل بوبكر على آلة العود والهادي فاهم على آلة الغيتار وعماد رزقي على الإيقاع. أما عرض الاختتام فسيكون بفيلم "عمر لا فراز".

ومن العروض السينمائية التونسية التي تمّ انتقاؤها لهذه الدورة "نرجعلك" وهو وثائقي طويل لياسين الرديسي و"تحت الشجرة" لأريج السحيري و"أغسطينوس ابن دموعها" لسمير سيف وهو إنتاج تونسي جزائري مشترك.

واحتفاءً بمائوية السينما التونسية، سيتم عرض مجموعة من الأشرطة التونسية هي "يسار يمين" لمطيع الدريدي و"في بلاد العم سالم" لسليم بلهيبة و""الموجيرة والري" لأنيس عبسي و"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية و"طريق الكاف" لإحسان كمون.وأفاد نعمان حمروني أن ميزانية هذه الدورة لن تتعدّى 120 ألف دينار، مؤكدا أن سياسة التقشف لم تمنع من برمجة عروض تتماشى مع خصوصية المهرجان وهويته المتوسطية.