المنستير: تقديم الارشادات اللازمة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا خلال فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي

نظّمت جامعة المنستير بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، اليوم الاثنين، بكل من بهو كلية الصيدلة وبهو كلية طب الأسنان، فعاليات اليوم الإعلامي الجهوي للتوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة الباكالوريا (دورة 2023)، والمخصّص لإرشاد وتقديم المعلومة اللازمة للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وفق ما ذكره نائب رئيس جامعة المنستير كمال شرادة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويسهر على مساعدة الطلبة، خلال هذه الفعاليات، مختصّون في التوجيه المدرسي وممثلو 16 مؤسسة تعليم عالي بولايتي المنستير والمهدية والذين يحرصون على توفير المعلومة حول مسارات التكوين لتمكين للناجحين الجدد من اختيار الاختصاص الذي يتماشي مع شغفهم وميولاتهم والمجموع الذي تحصلوا عليه.

وتنظم جامعة المنستير غدا بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية يوما إعلاميا جهويا بالمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية بداية من الساعة التاسعة صباحا علاوة على مشاركة جامعة المنستير في الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي بمدينة العلوم في الفترة 20 جويلية-22 جويلية 2023 بمدينة العلوم بالعاصمة.

وينتظر أن تستقبل جامعة المنستير في حدود 5 آلاف من الطلبة الجدد، وقد وضعت هذه المؤسسة على ذمة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا 2023 كتيبا حول الجامعة وعروض التكوين بها والتي لم تتغير مقارنة بالسنة الفارطة، حسب كمال شرادة.



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وتتوفر بجامعة المنستير10 مجالات للتكوين وهي العلوم الطبية والصيدلية، والإعلامية والاتصالات، والعلوم الهندسية، وعلوم الإقتصاد والتصرف، والعلوم الأساسية، والفنون ومهن الموضة، والبيولوجيا والبيوتكنولجيا، وعلوم التربية، واللّغات والإنسانيات، والعلوم شبه الطبية.

وتعدّ جامعة المنستير 2254 إطار تدريس من بينهم 738 من الاستشفائيين الجامعيين، و287 من المتعاقدينن و207 من السلك المشترك، وأساتذة تعليم ثانوي ملحقين، و20 ألفا و673 من الطلبة حسب إحصائيات السنة الجامعية 2022-2023.

من جانبهم، أكد عدد من الناجحين الجدد أنّهم لا يعرفون بعد أي اختصاص سيطلبون، في حين أنّ البعض الآخر يعرف بالضبط الاختصاص المنشود مثل ريان بن عمارة من شعبة الإعلامية بمعهد سعيد أبو بكر بالمكنين والمتحصل في امتحان البكالوريا على معدل 17.16 والذي يرغب في دراسة الإعلامية وهندسة تطوير البرمجيات الإعلامية.