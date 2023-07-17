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عملة مصنع نسيج أجنبي بمنطقة البرطال بقصر السعيد يطالبون بضمان حقوقهم المهنية والمالية بعد الغلق الفجئي للمصنع

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 16:17 قراءة: 1 د, 7 ث
      
طالب عدد من عاملات وعملة الخياطة بمصنع للنسيج يقع بمنطقة البرطال بقصر السعيد التابعة لمعتمدية باردو من ولاية تونس، بتدخّل السلطات لتوضيح مستقبلهم المهني بهذا المصنع المصدر كليا والذي ـأغلق أبوابه منذ يوم الجمعة المنقضي فجأة ودون سابق اعلام، وذلك لضمان حقوقهم والحصول على مستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة مؤجرهم الاجنبي.

وأوضحت العاملة ايمان الجلاصي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم اعلامهم منذ يوم الجمعة الفارط بقرار الغلق دون أيّ توضيح على امل ان يعودوا الاثنين للعمل لكن العمال وعددهم 130 عاملة وعاملا، فوجئوا اليوم بتعذر تواصل العمل وبعرض من الادارة يقترح تمكينهم من نصف اجر شهر ونصف فقط، والحال انهم مدينون للمصنع بمنح اضافية، وبالتغطية الاجتماعية التي يتم اقتطاعها من اجورهم، دون دفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

...

وأضافت انها وزملاءها رابطوا اليوم بمقر المصنع رغم حرارة الطقس الشديدة، في انتظار ايجاد حل جذري لوضعهم المهني الذي بات غامضا في ظل هذه المستجدات الطارئة والتي تنبئ بغلق نهائي للمصنع الذي انطلق في العمل منذ عام ونصف، حيث لم ترسل الحافلات المخصّصة لنقلهم كالعادة اليوم، ولم يوعدوا سوى بنصف اجر على ان يسدد النصف الثاني لاحقا في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة التي بالكاد يوفرون فيها قوت ابنائهم.
ورفع العاملون بالمصنع نداء الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقدية الشغل وغيرها من الهياكل المعنية وذات العلاقة، لضمان حقوقهم المهنية وتجنب احالتهم على البطالة، سيما في ظلّ عدم انخراطهمن في اي هيكل نقابي يدافع عنهم او يتفاوض حول حقوقهم.


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