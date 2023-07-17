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أريانة: تسجيل نسبة نجاح نهائية بـ 58.22 بالمائة في امتحان الباكالوريا دورة 2023

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 15:30 قراءة: 0 د, 48 ث
      
بلغ عدد الناجحين في امتحان بكالوريا 2023 بدورتيه في ولاية أريانة 3637 تلميذا من جملة 6532 أي ما يعادل نسبة 58.22%، في حين بلغ عدد المرفوضين2587 تلميذا أي بنسبة 41.41%، مع تسجيل 23 حالة غش، وفق معطيات من المندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
وتصدرت شعبة الرياضيات قائمة عدد الناجحين بـ 495 ناجحا وبنسبة 85.94% من عدد المترشحين، تلتها شعبة الرياضة بـ25 ناجحا بنسبة 80%، ثم شعبة علوم الاعلامية بـ 555 ناجحا وبنسبة 66.95%، وحلت في المرتبة الرابعة شعبة علوم التقنية بـ 286 ناجحا بنسبة 65.85%، تلتها شعبة العلوم التجريبية بـ 781 ناجحا بنسبة 62.08%، وشعبة الاقتصاد والتصرف بـ1187 بنسبة %49.71، ثم شعبة الآداب بـ 313 مترشحا بنسبة 42.88%، وذلك في إجمالي 21 معهدا عموميا و12 معهدا خاصا.
وتصدر المعهد النموذجي بأريانة قائمة المؤسسات التعليمية العمومية بنسبة نجاح بلغت 100%، تلاه المعهد النموذجي المنزه الثامن بنسبة 99.53%، ثم معهد حي النصر بنسبة 79.40%، ومعهد المنزه السادس بنسبة 72.36%، في حين قدّرت أدنى نسبة نجاح بـ38.64% وسجّلت بمعهد العهد الجديد بحي التضامن.


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