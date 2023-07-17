أريانة: تسجيل نسبة نجاح نهائية بـ 58.22 بالمائة في امتحان الباكالوريا دورة 2023

بلغ عدد الناجحين في امتحان بكالوريا 2023 بدورتيه في ولاية أريانة 3637 تلميذا من جملة 6532 أي ما يعادل نسبة 58.22%، في حين بلغ عدد المرفوضين2587 تلميذا أي بنسبة 41.41%، مع تسجيل 23 حالة غش، وفق معطيات من المندوبية الجهوية للتربية بأريانة.وتصدرت شعبة الرياضيات قائمة عدد الناجحين بـ 495 ناجحا وبنسبة 85.94% من عدد المترشحين، تلتها شعبة الرياضة بـ25 ناجحا بنسبة 80%، ثم شعبة علوم الاعلامية بـ 555 ناجحا وبنسبة 66.95%، وحلت في المرتبة الرابعة شعبة علوم التقنية بـ 286 ناجحا بنسبة 65.85%، تلتها شعبة العلوم التجريبية بـ 781 ناجحا بنسبة 62.08%، وشعبة الاقتصاد والتصرف بـ1187 بنسبة %49.71، ثم شعبة الآداب بـ 313 مترشحا بنسبة 42.88%، وذلك في إجمالي 21 معهدا عموميا و12 معهدا خاصا.وتصدر المعهد النموذجي بأريانة قائمة المؤسسات التعليمية العمومية بنسبة نجاح بلغت 100%، تلاه المعهد النموذجي المنزه الثامن بنسبة 99.53%، ثم معهد حي النصر بنسبة 79.40%، ومعهد المنزه السادس بنسبة 72.36%، في حين قدّرت أدنى نسبة نجاح بـ38.64% وسجّلت بمعهد العهد الجديد بحي التضامن.