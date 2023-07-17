رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل: 26 بالمائة من أطفال تونس يعيشون تحت خط الفقر

أفاد رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل معز الشريف، اليوم الاثنين، ان الطفل التونسي يعيش أزمة غير مسبوقة حيث أن 26 بالمائة من أطفال تونس يعيشون تحت خط الفقر.

وأشار الشريف خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية تحت عنوان "أزمة التعليم بتونس"، إلى أن الإخفاق في الامتحانات الوطنية يمس نفس الجهات التونسية التي تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الغربي، معتبرا ان ذلك يعمق عناصر التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.

وأضاف إن الأرقام الرسمية في تونس تكشف أنه على مائة طفل يسجل في السنة الأولى من التعليم يصل 50 فقط منهم إلى الباكالوريا ويدرك 25 بالمائة فقط منهم التعليم العالي، وأن 70 بالمائة من أطفال المدارس لا يحسنون مادة الحساب، و30 بالمائة منهم لا يحسنون القراءة والكتابة، معتبرا أن الطفل التونسي مشروع وطني ومن المؤسف غياب هياكل الدولة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.

وبين ان غياب رؤية لمستقبل الأطفال وتكوينهم والآليات الضرورية للإحاطة بهم سينعكس سلبيا على بنية المجتمع في المستقبل خاصة وأن العالم يعيش العديد من التحولات الحساسة.



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