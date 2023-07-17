قابس: الصيد الجائر يتسبّب في نفوق أكثر من 450 سلحفاة بحرية خلال 3 أشهر(جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي)

كشف رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي، نوفل حمودة، اليوم الاثنين، عن تسبّب الصيد الجائر في نفوق أكثر من 450 سلحفاة بحرية مختلفة الأحجام منذ شهر ماي 2023 والى حد اليوم على طول الشريط الساحلي لجهة قابس الممتد من منطقة الهيشة بوذرف الى وادي الشعبة بالزارات من معتمدية مارث .

وأكّد حمودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ نفوق هذه السلاحف يعود الى نشاط الصيد البحري وخاصة المحجر منه والذي يتسبب في إغراق هذه السلاحف ومنعها من التنفّس، مشيرا الى أن هذا النشاط يتداخل خلال هذه الفترة مع نشاط السلاحف البحرية التي تقوم بالاقتراب بشكل أكبر من الشواطئ للبحث عن المواقع التي تضع فيها بيضها.

وطالب حمودة السلط المعنية بتطبيق القانون وبالتصدي للصيد العشوائي الذي يتسبب في الاضرار بالمنظومة البيئية البحرية، لافتا الى أن جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي أنقذت خلال السنة الفارطة 8 سلاحف بحرية احداها نادرة (جلدية الظهر ويصل وزنها الى أكثر من 500 كلغ)، فيما قامت خلال السنة الجارية وبدعم من البحارة بانقاذ اثنين من هذا الكائن البحري الهام.