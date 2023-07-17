بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم : التونسية رجاء الجبالي برونزية دفع الجلة لفئة اف 40

أحرزت التونسية رجاء الجبالي برونزية دفع الجلة لفئة F40 خلال منافسات اليوم العاشر من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ذلك بعد أن سجلت رمية قدرها 8,83 متر وهو رقم شخصي جديد لها.

يذكر أنّ نورهان بالحاج سالم شاركت لنفس المسابقة وحققت المركز الخامس في الترتيب العام برمية 8,37 متر.