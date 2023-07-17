القيروان: حريق بالسوق البلدية بحاجب العيون يخلّف أضرارا مادية بعدد من المحلّات

خلّف حريق شبّ فجر اليوم الاثنين بالسوق البلدية بمدينة حاجب العيون من ولاية القيروان أضرارا مادية بعدد من المحلات الواقعة بالسوق، وفق ما عاينته صحفية "وات" بالجهة.

وتسبّب الحريق في تضرّر 8 محلات (براكات)، وتلف كميات من الخضر والغلال، والصناديق البلاستيكية، والتجهيزات والمعدات دون تسجيل أيّة أضرار بشرية، علما أنّ فرق الحماية المدنية بالجهة تدخلت في الإبّان وتمكنت من اخماد الحريق الذي ما تزال اسباب اندلاعه مجهولة.