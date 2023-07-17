قبلي: اجتماع عام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي بقبلي لتدارس مستجدات القطاع والإعداد للتحركات القادمة

انتظم، صباح اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي اجتماع عام للهياكل النقابية ومنظوري الفرع الجامعي للتعليم الاساسي خصّص لتدارس آخر مستجدات هذا القطاع والاعداد للتحركات الجهوية والوطنية القادمة.



وأوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي بقبلي، بلقاسم الشايب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الاجتماع يندرج في اطار التحركات النقابية التي تم الاتفاق حولها خلال الهيئة الادارية القطاعية والهيئة الادارية الوطنية في إطار الرد على "سياسة التنكيل والتجويع التي تمارسها وزارة التربية ضد المعلمين والمعلمات"، وفق تعبيره.

واشار المصدر ذاته انه سيتم تحديد يوم لتنفيذ تحرك جهوي وضبط طرق التضامن مع المربين الذين تم حجب أجورهم بالجهة والبالغ عددهم أكثر من 700 معلم ومعلمة أي بنسبة تفوق 50 بالمائة من إجمالي عدد المربين بولاية قبلي والبالغ حوالي 1400 مربٍ.