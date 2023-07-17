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تواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة إلى حدود الإربعاء قبل تراجعها نسبيا الخميس والجمعة

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 11:21 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تتواصل درجات الحرارة في مستويات مرتفعة مع ظهور الشهيلي، الإثنين ويومي الثلاثاء والإربعاء، خاصّة بمناطق الشمال والوسط الشرقي والجهات الغربية للجنوب، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوّي.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى عامّة بين 40 و44 درجة وستصل محليّا إلى 48 درجة بالجنوب الغربي ما عدا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات حيث تتراوح بين 36 و40 درجة.

...

وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تبلغ الحرارة القصوى يوم، الإربعاء 19 جويلية 2023، مستوى 48 درجة بتوزر وقبلي و47 درجة بجندوبة و46 درجة بباجة والقيروان.

وستشهد الحرارة تراجعا، نسبيا، يومي الخميس 20 والجمعة 21 جويلية 2023، خاصّة، بالسواحل الشرقية وبأقصى الشمال الغربي لتعود إلى الإرتفاع مجددا بأغلب جهات البلاد خلال نهاية الاسبوع، الموافق ليومي 22 و23 جويلية 2023.


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