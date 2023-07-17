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خلال زيارته الكويت ...وزير الشؤون الخارجية يجري جلسة عمل مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Publié le Lundi 17 Juillet 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 47 ث
      
بمناسبة الزيارة التي اداها إلى الكويت يوم امس الاحد ، أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جلسة عمل مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر.

و أشاد نبيل عمّار بمستوى التعاون القائم بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعتبر من أول الصناديق العربية التي ساندت تونس في مسيرتها التنموية منذ ستينات القرن الماضي، وذلك في ظل المستوى المتميز للعلاقات الأخوية القائمة بين تونس ودولة الكويت الشقيقة وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية .
كما مثّل اللقاء مناسبة قدم خلالها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمحة عن المخطط التنموي الجديد 2023-2025 والذي اعتمد مقاربة تنموية جديدة، ستقلّص من الفوارق التنموية بين المناطق التونسية وستساهم في الرفع من قدرة سوق العمل على استيعاب طالبي الشغل.
...

من جهته، أشاد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمستوى التعاون القائم، مجدّدا دعم الصندوق لكل البرامج والمقترحات التي يقدمها الجانب التونسي لتعزيز منوال التنمية في تونس .


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