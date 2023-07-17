بعد بلوغها نهائي ويمبلدون ... انس جابر تستمر في المركز السادس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

بقيت التونسية انس جابر في المركز السادس عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وكانت انس جابر فرطت يوم السبت الماضي في التتويج باول القابها في احدى البطولات الأربعة الكبرى (غراند سلام) بخسارتها في الدور النهائي لبطولة ويمبلدون امام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة مجموعتين دون رد (4-6 و4-6).

وحققت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا قفزة عملاقة بتقدمها 32 مرتبة لتصبح في المركز العاشر عالميا.



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وحافظت البولونية ايغا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية ارينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالكازخستانية ايلينا ريباكينا وفي المركز الرابع بالامريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز الخامس بالفرنسية كارولين غارسيا.