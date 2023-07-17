جلسة عمل في الكويت بين وزير الخارجية و نظيره الكويتي

تطرقت جلسة عمل عقدها اليوم الأحد في الكويت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار مع نظيره الكويتي الشيخ سالم العبد الله الصباح وزير الخارجية، إلى العلاقات الثنائية، حيث أبدى الجانبان حرصا مشتركا على إعطاء دفع جديد لها في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية.
وافادت وزارة الخارجية في بلاغ نشرته مساء أمس، أنه تمّ الإتفاق خلال جلسة التي حضرها وفدا البلدين، على الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها اللجنة المشتركة التونسية - الكويتية برئاسة وزيري الخارجية والتي ستكون مناسبة لإجراء تقييم موضوعي وشامل لمختلف أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن إبرام مجموعة من الوثائق القانونية بهدف إثراء الإطار القانوني للعلاقات.
وافادت وزارة الخارجية في بلاغ نشرته مساء أمس، أنه تمّ الإتفاق خلال جلسة التي حضرها وفدا البلدين، على الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها اللجنة المشتركة التونسية - الكويتية برئاسة وزيري الخارجية والتي ستكون مناسبة لإجراء تقييم موضوعي وشامل لمختلف أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن إبرام مجموعة من الوثائق القانونية بهدف إثراء الإطار القانوني للعلاقات.
وجاء في البلاغ ايضا، أن نبيل عمار أطلع نظيره الكويتي، على " مقاربة تونس للإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ 25 جويلية 2021 من خلال إعتماد مسار تصحيحي تشاركي إنبثق عنه إعتماد دستور جديد وتركيز برلمان يضطلع حاليا بمهامه التشريعية"، وفق نص البلاغ.
كما تناول اللقاء الإصلاحات الإقتصادية التي تم إطلاقها بتونس من أجل بناء منوال تنموي يستجيب لتطلعات الشعب.
وتطرق وزير الخارجية إلى ما تواجهه تونس من "تحدّيات جسيمة" لاسيما فيما يتعلق بالهجرة "غير الإنسانية"وتداعيتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة بما يقتضي العمل المشترك على معالجة أسبابها العميقة والجذرية بصفة جماعية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن دعم بلاده لتونس ووقوفها إلى جانبها لرفع التحديات التي تواجهها تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتطرقت جلسة العمل بين الوزيرين إلى مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، حيث نوّه الجانبان بتطابق وجهات النظر إزائها كما تم التأكيد على ضرورة مزيد التشاور والتنسيق في مختلف المنابر وفضاءات الإنتماء المشتركة إقليميا ودوليا.
وعقد وزير الخارجية لقاءات مع مسؤولين في الكويت أولى محطات زيارة ستقوده كذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، وذلك تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول .
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