جلسة عمل في الكويت بين وزير الخارجية و نظيره الكويتي

تطرقت جلسة عمل عقدها اليوم الأحد في الكويت وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار مع نظيره الكويتي الشيخ سالم العبد الله الصباح وزير الخارجية، إلى العلاقات الثنائية، حيث أبدى الجانبان حرصا مشتركا على إعطاء دفع جديد لها في شتى المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية والثقافية.



وافادت وزارة الخارجية في بلاغ نشرته مساء أمس، أنه تمّ الإتفاق خلال جلسة التي حضرها وفدا البلدين، على الإعداد الجيّد للاستحقاقات القادمة وفي مقدّمتها اللجنة المشتركة التونسية - الكويتية برئاسة وزيري الخارجية والتي ستكون مناسبة لإجراء تقييم موضوعي وشامل لمختلف أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن إبرام مجموعة من الوثائق القانونية بهدف إثراء الإطار القانوني للعلاقات.





...