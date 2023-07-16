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ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويحرز لقب ويمبلدون لأول مرة

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 19:12 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تفوق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا على المخضرم نوفاك ديوكوفيتش وأحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد.
وفاز اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما على منافسه الفائز باللقب سبع مرات، ليصبح أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني من ثلاث في نادي عموم إنقلترا بعمر 18 عاما في 1986.


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