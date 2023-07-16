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سوسة: اختتام برنامج "زوم على الجهات" بدورة تدريبية حول موضوع "الصورة والفيديو: قواعد الانتاج والقيمة الاخبارية"

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
اختتمت اليوم الاحد، اشغال دورة تدريبية، انتظمت طيلة 03 ايام (من 14 الى 16 جويلية)، حول موضوع "الصورة والفيديو: قواعد الانتاج والقيمة الاخبارية"، وذلك فى اطار برنامج "زوم على الجهات"، الذي ينتظم بالتعاون بين وكالة تونس افريقيا للانباء ومؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية

وركزت اشغال الدورة، التى شارك فيها الصحفيون الجهويون بمكاتب الوكالة في مختلف ولايات الجمهورية، على مختلف التقنيات الحديثة لتطوير الصورة الاخبارية والفيديو، بهدف تنويع وتجويد منتوج الوكالة، حتى يكون مواكبا للتطور التكنولوجي والاساليب الاخبارية الحديثة.

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كما تم بالمناسبة، وبحضور رئيس مدير عام الوكالة والمدير العام المساعد للتحرير، الاستماع الى مختلف الصعوبات التى تواجه عمل الصحفيين الجهويين ومختلف حاجياتهم، وذلك من منطلق الايمان باهمية الدور الذي تقوم به صحافة القرب في المشهد الاعلامي ككل

يشار الى ان هذه الدورة التدريبية تعتبر تتويجا لبرنامج "زوم على الجهات" الذي دام طيلة خمس سنوات (انطلق منذ سنة 2018)، والذى تمت خلاله زيارة 20 ولاية، اثمرت اعمالا صحفية متنوعة شملت مختلف المجالات، ومن المنتظر ان يتواصل البرنامج في نسخة جديدة انطلاقا من العام المقبل.


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