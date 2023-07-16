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نسبة النجاح العامة في باكالوريا 2023 بولاية منوبة تبلغ 52,41 بالمائة

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 20:05 قراءة: 1 د, 8 ث
      
بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان الباكالوريا دورة 2023 بولاية منوبة 52,41 بالمائة لتحلّ في المرتبة 16 على المستوى الوطني، حسب معطيات نشرتها المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة اليوم الاحد.

وبلغ عدد الناجحين بالدورتين (الرئيسية والمراقبة) 2142 تلميذا وتلميذة، من جملة 4087 مترشحا ومترشحة بولاية منوبة، وذلك اثر تسجيل نسبة نجاح تقدر ب 58,45 بالمائة في دورة المراقبة، بنجاح 552 تلميذا وتلميذة من جملة المؤجلين بالجهة البالغ عددهم 1331 مترشحا ومترشحة.
واحتل المعهد النموذجي بمنوبة طليعة الترتيب بنسبة نجاح 100 بالمائة بعد نجاح 111 مترشحا ومترشحة، ثم معهد دوار هيشر بنسبة نجاح ب 69,05 بالمائة، ثم معهد وادي الليل بنسبة نجاح ب 64,55 بالمائة، فيما آلت المرتبة الرابعة لمعهد منوبة بنسبة 59,57 بالمائة، والخامسة لمعهد ابن ابي الضياف بمنوبة بنسبة 55,93 بالمائة. وكانت أضعف نسبة نجاح جهويا على مستوى 18 معهدا ثانويا لمعهد طبربة بنسبة 20,83 بالمائة.
...

وقد سجلت الجهة في دورة التدارك نجاح شخص مودع بسجن المرناقية في اختصاص شعبة "الآداب" بعد تحصيله معدل 11.84، وذلك بعد نجاح سجين في الدورة الرئيسية بسجن برج العامري في نفس الشعبة ايضا، باحرازه معدل 10.51، وفق معطيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
يذكر ان نسبة النجاج العامة لامتحانات الباكالوريا بولاية منوبة قد انخفضت مقارنة بنتائج السنة الفارطة التي سجّلت نسبة 60,61 بالمائة، وقد سجلت الجهة خلال الدورتين هذه السنة، 6 حالات غش تم احالة ملفاتها على اللجان التأديبية المختصة بوزارة التربية، واتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في حق مرتكبيها.


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