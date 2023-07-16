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مهرجان الحمامات الدولي 2023: إلغاء حفل الإسبانية "آنا كريسمان"

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلنت إدارة مهرجان الحمامات الدولي في دورته 57 عن إلغاء حفل الفنانة الإسبانية "آنا كريسمان" المبرمج لسهرة الليلة 16 جويلية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.

وقالت إدارة المهرجان، في بلاغ أصدرته اليوم، إن الفنانة الإسبانية "آنا كريسمان" تعذر عليها إحياء الحفل المبرمج في سهرة الأحد 16 جويلية 2023 والمدعوم من سفارة إسبانيا بتونس نظراً لتعكر مفاجئ في وضعها الصحي.

...

كما أعلنت إدارة المهرجان أنه بإمكان أصحاب التذاكر استرجاع ثمنها عن طريق الاتصال بإدارة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون٬ بداية من يوم الاثنين٬ من الساعة التاسعة صباحاً إلى حدود الساعة الخامسة مساءً.






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