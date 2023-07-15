بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الهمم - رؤي الجبابلي يفوز بذهبية 400م (ت 12)

فاز التونسي رؤي الجبابلي بذهبية سباق 400 متر لفئة ت 12، مساء السبت، خلال منافسات اليوم الثامن من بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس.

وقطع البطل التونسي المسافة في توقيت قدره 48.33 ثانية.

وبهذا الإنجاز الجديد يختتم الجبابلي مشاركته بسيطرته على فئته وتتويجه بميداليتين في سباقي 400 متر و1500 متر.

