نظمت جمعية احباء المكتبة بتطاوين وفرع جمعية المتقاعدين بغمراسن اليوم السبت ملتقى ثقافيا بمناسبة مرور 28 سنة على وفاة فقيد الجامعة التونسية ، د. سعد غراب

وتضمن برنامج هذا اللقاء الذي انتظم تحت شعار " حتى نحيي ذكراه ولا ننساه عرضا وثائقيا حول مسيرة الفقيد وابرز الاعلام التربوية والثقافية والفكرية بالمنطقة, بالاضافة الى عرض عرض شريط وثائقي حول مسيرته الاكاديمية والبحثية والادبية

وقدم الاستاذ محمد الهادي الغرابي ، بالمناسبة، مداخلة حول مسيرة سعد غراب، بالاضافة الى تقديم مشروع توثيق ذاكرة الراحل ، ليختتم اللقاء بشهادات عدد من زملاء واصدقاء الفقيد سعد غراب الذي تبوأ مكانة علمية هامة خلال حياته المهنية

ولد سعد غراب يوم 18 ديسمبر 1940 بغمراسن وتوفي في اوج عطائه الغزيز وعمره 54 سنة اثر نوبة قلبية خارج حدود الوطن في مثل هذا اليوم من سنة 1995 (15/7/1995)بالمغرب الشقيق خلال الاجتماع السنوي لفريق الحوار الاسلامي المسيحي



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درس الفقيد وتخصص في اللغة والادب والحضارة العربية في دار المعلمين العليا وكلية الاداب بتونس ، وتخرج منها استاذا جامعيا في الحضارة الاسلامية وتراس المجمع التونسي للعلوم والفنون والاداب (بيت الحكمة من غرة نوفمبر 1991 الى غاية وفاته سنة 1995 وبالتوازي عين مديرا مساعدا مسؤولا عن الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 4 جانفي الى وفاته

للفقيد العديد من الاعمال ،منها عيون المناظرات من منشورات الجامعة التونسية ورسالتان في المنطق, مركز الابحاث الاقتصادية والاجتماعية- الجامعة التونسية 1989 ،والعامل الديني والهوية التونسية عن الدار التونسية للنشر 1990 , وكتاب كيف نهتم بالتراث

وكان سعد غراب شديد الاهتمام بالامام والعلامة التونسي محمد بن عرفة وبحث في اثره لسنوات عبر الملتقى الذي اسسه للامام ابن عرفة مرة كل سنتين وجعله فضاء رحبا ومميزا للبحوث والتناظر حول الامام ابن عرفة ،ومن خلال جمعية ابن عرفة التي تراسها لسنوات بتونس العاصمة وضمت ثلة من ابرز الباحثين والاكادميين في هذا المجال