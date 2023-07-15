جلسة عمل وزارية : بودن تدعو الى إحداث منصّة إلكترونية تُعنى بمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

وأكدت خلال جلسة عمل وزارية انتظمت بقصر الحكومة بالقصبة خصّصت لمتابعة تقدم إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، ضرورة ضبط رزنامة مفصلة لاستكمال إجراء المعاينات الميدانية والبحوث الاجتماعية اللازمة بكافة الولايات، والحرص على إصلاح وإعادة تجهيز الوحدات السكنية التي لحقتها أعمال التخريب والسرقة، ليتسنى تسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة.