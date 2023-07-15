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صفاقس : "الاتفاق على فتح شاطئ تبرورة الجنوبي للسباحة والاستجمام " ( تنسيقية البيئية والتنمية بصفاقس)

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 19:07 قراءة: 1 د, 1 ث
      
- تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الجمعة بمقر ولاية صفاقس، على فتح شاطئ تبرورة الجنوبي المحاذي لفضاء الكازينو للسباحة والاستجمام، وإتخاذ كل التدابير لضمان سلامة وأمن المواطنين وتجهيزات شركة تبرورة وإحالة الطلب للسلط المركزية، وذلك بطلب من تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس

واشارت التنسيقية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، الى إجماع مختلف السلط المحلية والجهوية والأمنية حول هذا الطلب، "الذي أصبح محور اهتمام جل المتساكنين
وطالبت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، السلط المحلية و الجهوية بالرفع الفوري لكل الحواجز الترابية و ردم الخنادق و التنسيق مع كل الادارات المتداخلة للتامين الفوري لشروط السلامة والامن في الشريط الجنوبي لتبرورة حتى يتمتع المواطنون بشواطئهم مثل سائر الولايات الساحلية الاخرى يذكر أن جلسة العمل التي إنعقدت بولاية صفاقس، للنظر في طلب تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس حول فتح شواطئ تبرورة الجنوبية للمواطنين، قد تمت برئاسة المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس، وبحضور الكاتب العام وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلين عن السلط الأمنية والحماية المدنية والإدارات الجهوية من صحة وتجهيز وأملاك الدولة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والكاتب العام لبلدية صفاقس ومعتمد المدينة بالنيابة وممثلين عن شركة تبرورة و أعضاء عن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس
...

وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية االبيئة والتنمية بصفاقس احدثت منذ سنة 2012، وتضم العديد من الجمعيات الحقوقية والتنموية والبيئية



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