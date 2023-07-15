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الاتحاد المنستيري: تعيين طارق الجاني في خطة مدير رياضي

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم السبت عن تعيين المدرب طارق الجاني في خطة مدير رياضي.
يذكر أنّ طارق الجاني سبق له تدريب كل من مستقبل سليمان وإتحاد تطاوين في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
كما تجدر الاشارة الى أنّ طارق الجاني صاحب الـ 44 عاما، يملك في رصيده تجربة احترافية خارج حدود الوطن، بعد ان قاد سان بيدرو الإيفواري لـ 4 مواسم.

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