Babnet

الادارة العامة للديوانه تعلن عن نشر النتائج الأولية لمسدى الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة

قراءة: 0 د, 39 ث
      

تونس 15 جويلية 2023 - وات - اعلنت الادارة العامة للديوانة عن نشر النتائج الاولية لقائمة مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة على ان يكون يوم الأربعاء 26 جويلية 2023 ، آخر أجل لقبول الاعتراضات.

وأضافت في بلاغ لها انها نشرت على موقعها على شبكة الانترنات القائمة الأولية للمترشحين المقبولين، وكذلك القائمة الأولية للمترشحين غير المقبولين مع بيان سبب الرفض علما وان العملية تمت في اطار استكمال أعمال لجنة الفرز والتسوية الاستثنائية.
...


واكدت الادارة العامة للديوانة أنه يمكن لكل مترشح غير مقبول الاعتراض على النتائج الأولية وذلك عبر إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالمؤيدات لدى مكتب الضبط المركزي

وشددت على أنه لا يتم التصريح بالقبول النهائي إلا بعد الاستظهار بما يفيد تسوية الوضعية الجبائية وتقديم بطاقة السوابق العدلية عدد 3 لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269925


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 جويلية 2023 | 27 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:15
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet43°
36° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-27
41°-30
40°-30
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*