أفروكان أنغولا 2023: المنتخب التونسي ينهي البطولة في المركز الخامس

أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة منافسات أفروكان أنغولا 2023، في المركز الخامس، اثر فوزه اليوم السبت على نظيره الكيني بنتيجة 67 - 59.

وفي ما يلي تذكير بمشوار المنتخب التونسي في البطولة، والتي غادرها من الدور ربع النهائي:



دور المجموعات:



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المجموعة الثالثة

تونس - روندا 67 - 61

تونس - المغرب 67 - 52



الدرو ربع النهائي:

تونس - الكوت ديفوار 66 - 69



مباريات تحديد المراكز من 5 - 8

تونس - أنغولا 68 - 65



مباراة تحديد المراكز من 5 - 6

تونس - كينيا 67 - 59

