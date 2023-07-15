أفروكان أنغولا 2023: المنتخب التونسي ينهي البطولة في المركز الخامس

أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة منافسات أفروكان أنغولا 2023، في المركز الخامس، اثر فوزه اليوم السبت على نظيره الكيني بنتيجة 67 - 59.
وفي ما يلي تذكير بمشوار المنتخب التونسي في البطولة، والتي غادرها من الدور ربع النهائي:
دور المجموعات:
وفي ما يلي تذكير بمشوار المنتخب التونسي في البطولة، والتي غادرها من الدور ربع النهائي:
دور المجموعات:
المجموعة الثالثة
تونس - روندا 67 - 61
تونس - المغرب 67 - 52
الدرو ربع النهائي:
تونس - الكوت ديفوار 66 - 69
مباريات تحديد المراكز من 5 - 8
تونس - أنغولا 68 - 65
مباراة تحديد المراكز من 5 - 6
تونس - كينيا 67 - 59
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