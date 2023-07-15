بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 عاما: هزيمة المنتخب التونسي أمام المكسيك 3 - 1

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 عاما، اليوم السبت، أمام نظيره المكسيكي بنتيجة 3 - 1، وذلك في اطار مبارايات تحديد المراكز من 13 الى 16، ضمن بطولة العالم للأواسط الجارية فعاليتها بالبحرين.

وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع: 25 - 21 / 22 - 25 / 25 - 21 / 25 - 22.

ويلتقي المنتخب التونسي غدا الأحد بنظيره البحريني من أجل المراهنة على المركز 15.