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بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 عاما: هزيمة المنتخب التونسي أمام المكسيك 3 - 1

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 17:06 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لأقل من 21 عاما، اليوم السبت، أمام نظيره المكسيكي بنتيجة 3 - 1، وذلك في اطار مبارايات تحديد المراكز من 13 الى 16، ضمن بطولة العالم للأواسط الجارية فعاليتها بالبحرين.
وجاءت تفاصيل الأشواط بواقع: 25 - 21 / 22 - 25 / 25 - 21 / 25 - 22.
ويلتقي المنتخب التونسي غدا الأحد بنظيره البحريني من أجل المراهنة على المركز 15.


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