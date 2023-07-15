التدقيق أداة قيّمة لتحقيق النجاعة الطاقية غير معروف لدى المؤسّسات التونسيّة

يعد التدقيق الطّاقي أداة قيّمة لتحقيق النجاعة الطاقيّة، لكّنه يبقى غير معروف وقليلا ما يقع اعتماده من قبل أغلب المؤسّسات التونسيّة، بحسب ما تقدم به محمّد علي الرغيني، الخبير المعتمد في النجاعة الطاقيّة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطّاقة



واستعرض الزغيني، في لقاء خصّ به (وات)، الرهانات المرتبطة بالتدقيق الطّاقي وهو "اختصاص يتطلب الكفاءة تقنية وتنظيمية متقدمة وقدرة على التحكم في المسارات الإدارية والتشريعية فضلا عن قدرة جيّدة للتحكم في مسارات التقييس والتثبت والتحكم في تجهيزات القيس"، بحسب الخبير.





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