تراجع إنتاج النفط بنسبة 9 بالمائة في موفى ماي 2023

تقلّص الإنتاج الوطني من النفط الخام ب9 بالمائة، في موفى ماي 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وبلغ مستوى 652 كيلو طن مكافىء نفط وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي، التّي نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



وشمل التراجع أغلب الحقول الرئيسية وهي حلق المنزل، الذّي دخل حيز الإنتاج، منذ سنة 2021، بنسبة 46 بالمائة، وتراجع أداء حقل البرمة، بدوره، بنسبة 17 بالمائة وعشتار بنسبة 14 بالمائة وMLD بنسبة 31 بالمائة. كما تقلّص إنتاج حقل الشروق بنسبة 28 بالمائة وادزار ب24 بالمائة وفنج/ باغ / طرفا ب19 بالمائة وآدم بنسبة 9 بالمائة والحاجب/غبيبة بنسبة ومسكار بنسبة 9 بالمائة.





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