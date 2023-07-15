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سليانة : وفاة شاب في حادث انزلاق شاحنة ثقيلة بمنطقة القرية بمعتمدية كسرى

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 10:23 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تُوفي شاب في حادث انزلاق شاحنة ثقيلة بمنحدر بالطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين كسرى (سليانة) وحفوز(القيروان) على مستوى منطقة القرية في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، حسب مصدر من الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح اليوم السبت لـ(وات)، أن الحادث تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكميات من السكر قادمة من الجزائر وفقدانها لتوازنها واحتكاكها بشاحنة أخرى واحتراقها في ما بعد، مؤكدا أن الشاب توفي على عين المكان.

...

وذكر مصدر من الحرس الوطني لـ(وات) أن المتوفى يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 28 عاما.


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