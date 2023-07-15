وزارة التربية تنفي خبر تعطيل الوزارة لملفات التقاعد المبكر للمعلمين

أفادت وزارة التربية أنه لاصحة لما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التّواصل الاجتماعي بخصوص تعطيل الوزارة لملفات التّقاعد المُبكر للمعلمين.



وأكدت الوزارة في بلاغ لها، مساء أمس الجمعة، أنّ الخبر كاذب ولا صحّة له، مضيفة أنه لا يمكن لاعتبارات أخلاقية وقانونية أن تعطل الوزارة ملفات المُربين المترشحين للتّقاعد المُبكّر.





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ودعت الوزارة الجميع إلى التّحري والحذر من المغالطات مذكرة بضرورة اعتماد المعلومة والخبر من مصادرهما التزاما بالحقيقة والموضوعية.



تجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت، أمس الجمعة، خبرا مفاده أن وزارة التربية دعت المندوبيات الجهوية إلى ايقاف اجراءات التقاعد المبكر للمعلمين الذين قاموا بحجب الأعداد إلى حين انتهاء البحث الاداري الذي فتحته الوزارة. عدل





