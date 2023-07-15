Babnet

وزارة التربية تنفي خبر تعطيل الوزارة لملفات التقاعد المبكر للمعلمين

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 06:43 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أفادت وزارة التربية أنه لاصحة لما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام وصفحات التّواصل الاجتماعي بخصوص تعطيل الوزارة لملفات التّقاعد المُبكر للمعلمين.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، مساء أمس الجمعة، أنّ الخبر كاذب ولا صحّة له، مضيفة أنه لا يمكن لاعتبارات أخلاقية وقانونية أن تعطل الوزارة ملفات المُربين المترشحين للتّقاعد المُبكّر.

...

ودعت الوزارة الجميع إلى التّحري والحذر من المغالطات مذكرة بضرورة اعتماد المعلومة والخبر من مصادرهما التزاما بالحقيقة والموضوعية.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت، أمس الجمعة، خبرا مفاده أن وزارة التربية دعت المندوبيات الجهوية إلى ايقاف اجراءات التقاعد المبكر للمعلمين الذين قاموا بحجب الأعداد إلى حين انتهاء البحث الاداري الذي فتحته الوزارة. عدل




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269901


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 15 جويلية 2023 | 27 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:15
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet44°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-24
41°-30
39°-30
38°-29
39°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*