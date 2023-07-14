Babnet

ثلاثة مودعين بسجون المرناقية وقفصة و القصرين يتمكنون من إحراز شهادة الباكالوريا لسنة 2023 خلال دورة المراقبة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 21:31 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن 3 مودعين بسجون المرناقية وقفصة والقصرين من إحراز شهادة الباكالوريا لسنة 2023 خلال دورة التدارك ليبلغ عدد الناجحين في الدورتين (الرئيسية والتدارك) 4 أشخاص، حسب ما اكدته الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ اليوم الجمعة.

وتحصل مودع بسجن المرناقية شعبة " الآداب " على معدل 11.84 و مودع بسجن قفصة شعبة " الآداب " على معدل 10.19 أما المودع بسجن الڤصرين شعبة "الإقتصاد والتصرف" تمكن من النجاح بمعدل 9.80 .

...

ويذكر أن 16 سجينا اجتازوا المناظرة الوطنية لإمتحان البكالوريا دورة جوان 2023، وافرزت نتائج الدورة الرئيسية عن نجاح سجين مودع بسجن المرناقية شعبة " الآداب " بمعدل 10.51 .

ويشار أن القانون المتعلق بنظام السجون ينُصّ على ضمان حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التربوية والتعليمية من داخل السجن.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269894


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 14 جويلية 2023 | 26 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:41
16:15
12:32
05:11
03:23
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet38°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
44°-27
42°-29
39°-30
39°-29
  • Avoirs en devises
    23043,5

  • (14 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39400 DT        1$ =3,04438 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juil)   1290,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*