ثلاثة مودعين بسجون المرناقية وقفصة و القصرين يتمكنون من إحراز شهادة الباكالوريا لسنة 2023 خلال دورة المراقبة

تمكن 3 مودعين بسجون المرناقية وقفصة والقصرين من إحراز شهادة الباكالوريا لسنة 2023 خلال دورة التدارك ليبلغ عدد الناجحين في الدورتين (الرئيسية والتدارك) 4 أشخاص، حسب ما اكدته الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ اليوم الجمعة.



وتحصل مودع بسجن المرناقية شعبة " الآداب " على معدل 11.84 و مودع بسجن قفصة شعبة " الآداب " على معدل 10.19 أما المودع بسجن الڤصرين شعبة "الإقتصاد والتصرف" تمكن من النجاح بمعدل 9.80 .





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ويذكر أن 16 سجينا اجتازوا المناظرة الوطنية لإمتحان البكالوريا دورة جوان 2023، وافرزت نتائج الدورة الرئيسية عن نجاح سجين مودع بسجن المرناقية شعبة " الآداب " بمعدل 10.51 .



ويشار أن القانون المتعلق بنظام السجون ينُصّ على ضمان حق السجين في متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التربوية والتعليمية من داخل السجن.