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حجز 24 كلغ من مخدر الكوكايين كانت مخبأة في كيس على ساحل البحر بجربة

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 20:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، بأنه تم العثور على كيس بلاستيكي مغمور جزئيا تحت الرمل على ساحل البحر بجربة (ولاية مدنين)، ليتبين لاحقا أن بداخله 24 صفيحة تحتوي على مخدر الكوكايين، تزن الواحدة حوالي 1 كغ ليصبح الوزن الجملي للاكياس المحجوزة 24 كغ.

وأوضحت في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم العثور على الكيس، عند قيام مركز بحري "أغير" بالمنطقة البحرية جربة إقليم الجنوب بدورية ساحلية، في إطار المحافظة على الأمن العام وتأمين الموسم السياحي.

...

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز المادة المذكورة وفتح بحث في الغرض، مضيفة أنه بعد إحالة عينة لرئيس قسم السميات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، أثبتت نتيجة التحاليل أن الكيس المحجوز يحتوي على "مخدر كوكايين".


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