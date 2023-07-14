الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ينبه السلط المركزية والجهوية الى خطورة ما الت اليه الاوضاع بشركة الجنوب للخدمات (بيان)

تمر شركة الجنوب للخدمات بتطاوين منذ فترة ليست بالقصيرة بوضع صعب نتيجة عدة عوامل من أهمها الخلل في توازناتها المالية وعدم الحفاظ على الايرادات الكافية لضمان موارد الرزق لعمالها البالغ عددهم حوالي 500 عامل و لم تتمكن هذه الشركة من ايجاد حل ولا انفراج ، ما دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يصدر بيانا عقب إشراف أعضاء مكتبه التنفيذي على اجتماع الاطارات النقابية للشركة

ونبهت الاطارات النقابية السلط المركزية والجهوية وسلط الاشراف إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع بالشركة مما أصبح يهدد استقرارها وديمومتها وحملت مجلس إدارة الشركة متمثلا في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للتنقيب والمساهمين الخواص كامل المسؤولية القانونية والمالية في والوضع الحالي

ودعت الاطارات النقابية الشركات البترولية إلى ضرورة احترام التزاماتها التعاقدية والمالية تجاه شركة الجنوب للخدمات وتحذرها من التنصل لهذه التعهدات حسب نص البيان الذي تحصل مراسل /وات/ على نسخة منه

وهددت الاطارات النقابية إذا تمادى الأطراف المعنية في التملص من أداء واجبها رغم توفر الحلول فإن إطارات شركة الجنوب للخدمات على أتم الاستعداد لخوض كل التحركات النضالية المشروعة دفاعا على مورد رزقهم وفي صورة عدم الاستجابة فإنهم يعلنون أنه لا بديل إلا إدماج جميع الأعوان في الشركات البترولية حسب نص البيان