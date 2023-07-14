توجت لاعبة تنس الطاولة التونسية فدوى القارصي بالميدالية الذهبية للفردي سيدات عقب فوزها في الدور النهائي على مواطنتها عبير الحاج صالح 3-2 اليوم الجمعة ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).
الالعاب الرياضية العربية - تنس الطاولة - ذهبية لفدوى القارصي وفضية لعبير الحاج صالح
En continu...
السبت 15 جويلية 2023 | 27 ذو الحجة 1444
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:26
19:40
16:15
12:32
05:12
03:24
الرطــوبة:
% 78
44°
26°
الــرياح:
1.03 كم/س
26°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
44°-26
42°-29
39°-30
39°-29
40°-30
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
*-*
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 47 670) العميد معز تريعة يكشف ل"باب نات"
( 42 370) بتاثّر. المتفوق في الباكالوريا ما
( 38 638) القضاء يصدر حكمه على مريم الدباغ
( 29 041) الدولة تطالب عماد الطرابلسي ب100 م
( 24 881) ميقالو يهاجم سمير الوافي: مد وجهو
( 24 295) إيقاف المحاكمة بموجب قانون الصلح
( 23 298) المدينة المنورة: استقبال خاص للحا
( 22 937) التلميذة مريم بوشعالة تتفوق وطني
( 19 619) جمال العرفاوي يكشف... حقيقة قرض ا
( 17 634) بنزرت: إستقالة جماعية ل25 مدرسا م
( 17 434) العثور بمنزل برواد على جثة متحللة
( 17 258) تم إتهامها بانتحال صفة.. نجاح مري
( 16 734) الإعلان عن قائمة الشواطئ غير الصال
( 16 598) حمة الهمامي: كي ريت الضحكة البارح
( 16 326) بطولة ويمبلدون - انس جابر الى الدو
( 16 172) صورة اليوم من محطة القطار بصفاقس "
( 15 545) فرنسا.. صديق نائل يكشف معلومات جدي
( 15 383) فيديو اليوم... خلال استقباله... و
( 15 244) سلوى الشرفي: الاسلام كرّم المرأة ب
( 15 205) في جلسة حضر فيها المكلف العام وطلب
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 269890