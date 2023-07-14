الالعاب الرياضية العربية - تنس الطاولة - ذهبية لفدوى القارصي وفضية لعبير الحاج صالح

توجت لاعبة تنس الطاولة التونسية فدوى القارصي بالميدالية الذهبية للفردي سيدات عقب فوزها في الدور النهائي على مواطنتها عبير الحاج صالح 3-2 اليوم الجمعة ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).