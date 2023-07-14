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الالعاب الرياضية العربية - تنس الطاولة - ذهبية لفدوى القارصي وفضية لعبير الحاج صالح

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 9 ث
      
توجت لاعبة تنس الطاولة التونسية فدوى القارصي بالميدالية الذهبية للفردي سيدات عقب فوزها في الدور النهائي على مواطنتها عبير الحاج صالح 3-2 اليوم الجمعة ضمن دورة الألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).


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