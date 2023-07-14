تونس ترحب بنتائج قمة دول جوار السودان (بيان)

رحبت تونس اليوم الجمعة بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر أمس الخميس.

وعبّرت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء اليوم الجمعة " عن أملها في أن تُسهم هذه المبادرة في دفع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصّل لحلّ سلمي وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيق".



و جددت تونس الدعوة إلى الوقف الفوري للنزاع، حفاظا على أمن السودان واستقراه ووحدته الترابية، وصون سيادته ومقدّرات شعبه الشقيق.



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واستضافت مصر أمس الخميس ، مؤتمر قمة "دول جوار السودان" الذي تم التأكيد فيه على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم في البلاد باعتباره "شأنا داخليا".

وأقرت القمة إنشاء آلية على مستوى وزراء الخارجية تعقد اجتماعها الأول في التشاد .

وشارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقى، ورئيس أفريقيا الوسطى فاوستين تواديرا، ورئيس المجلس الانتقالي في التشاد محمد إدريس ديبي، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

و اندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم منذ شهر أفريل 2023 وامتد الى مناطق أخرى في البلاد واسفر وفق الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من ألف مدني ونزوح ثلاثة ملايين، من بينهم 700 ألف شخص إلى دول الجوار.